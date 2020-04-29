المشري: سننهي التمرد في ترهونة.. والمجتمع الدولي يحاول إعطاء دور لحفتر في المشهد القادم بشكل أو بآخر

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن موقف المجلس مما وصفه بـ”إنقلاب حفتر” (قبول القيادة العامة للتفويض الشعبي) واضح، مشيراً إلى أن مجلسه يعتبر “الإنقلاب” إستمرار لسلسة الأحداث التي يقوم بها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بشكل غير قانوني وشرعي وهو جزء من مشروع الثورة المضادة على ثورات الربيع العربي بحسب قوله.

المشري أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن “حفتر” يدور في حلقة مفرغة وقفزة في الهواء لا يستطيع تحقيق أي شيء من هذا المشروع.

وأضاف مدعيا :” نحن نعتبره إنقلاب وليس حدث جديد تصدينا بكل قوة في المؤتمر الوطني العام ومجلس الدولة للإنقلاب السابق في 2014 واستمرينا بمعارضة وجود حفتر بأي شكل من الإشكال في المجال السياسي، لامكان له في أي حل سياسي قادم وهذا ما لاحظناه من بيانات بعض الدول والبعثة لم يحسموا أمرهم بإخراج حفتر من العملية السياسية فقد غامر بإنهاء العملية السياسية وبالنهاية دخل المغامرة دون خسائر بمعنى أنه لو لم تنجح مغامراته يبقى شريك وهذا مرفوض منذ أن أعلن حفتر الإنقلاب على المؤتمر الوطني العام وتجميد الإعلان الدستوري”.

وإعتبرأن بيانات بعض الدول الرافضة لما وصفه بـ “الإنقلاب” لا ترتقي لشجب أو معاقبة من قام به فقد حاول حفتر الإستيلاء على السلطة بالقوة والإنقلاب وتوجه لمشروع آخر وهو “التفويض” وماتعوده من خلال المدرسة المصرية بحسب تعبيرة.

وقال :” كل البينات كفرنسا وروسيا وأمريكيا تقول أنهم يرفضون أن يكون هو من يحدد الحل ولكننا نرفض أن يكون شريك في تحديد الحل رغم ما يملكه المجرم من قوة محدودة على الأرض واقليمي ودولي نرفض أن يكون له دور في المرحلة القادمة وهذه نقطة خلاف كبيرة بيننا وبين هذه الدول، في المجلس تواصلت معي وليامز وأبلغتها موقفنا في مجلس الدولة فيما يتعلق بإستئناف الحوار نحن مع إستئناف الحوار لكن لدينا إشتراطات مهمة أن يكون فقط بين مجلسي الدولة والنواب والبدء به من حيث انتهى الحوار السابق في تونس لإنهاء مرحلة الإنقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وتقليص الرئاسي لرئيس ونائبين وفصل رئيس الحكومة عن رئيس المجلس الرئاسي وإعادة النظر في المناصب السيادية السبعه”.

وأعرب عن أمله بأن يلتأم كل مجلس النواب بأعضائه الذين هم خارج المجلس حالياً، زاعما أن جزء من النواب الذين تنازلوا عن التفويض الذي منح لهم من خلال الصناديق وتم تسليمه لحفتر مغلوب على أمرهم.

ورأى أن ما قام به حفتر ينضوي تحت تقسيم ليبيا ومحاولة لإثبات وجودة بالمسار السياسي في حال فشله بالمسار العسكري في ظل الإنهيار الكامل للقوات في المنطقة الغربية وترهونة وما سيليه من إنهيار في المنطقة الجنويبة.

المشري تابع :” موقف البعثة أو الدول حتى الإتحاد الافريقي الذي في السابق رفضت كل الدول الأفريقية الإنقلاببات وأصبح من مبادئ الإتحاد الافريقي رفض أي إنقلاب لكنه لم يعبر بشكل واضح وحتى تعبير البعثة كان ضعيف في فرق أن نؤكد على المسار الديمقراطي وما بين رفض بقوة وجود شخص ينقلب على المسار الديمقراطي ومن ينقلب على المسار الديمقراطي ليس له مكان نحن لا نقصي أحد لكنه أقصى نفسه”.

وأكد على أن المجتمع الدولي يحاول إعطاء دور لـ”حفتر” في المشهد القادم بشكل أو بآخر فهم يرفضون انفراده في المشهد لكن لا يرفضون وجوده، مبيناً ان مجلس الدولة يرفض وجوده وانفراده.

وتسائل عن ردود قعل المجتمع ادولي والبعثة الأممية في حال رفض الإتفاق السياسي من قبل مجلس الدولة أو الرئاسي وأي جسم آخر مع العلم أن نوري بوسهمين تعرض لعقوبات بعد اتهامه بعرقلة الإتفاق السياسي.

وأضاف :” هذا الرجل لا يفهم إلا لغة واحدة حاورنا كل العالم وقلنا له أنه لا يفهم إلا لغة واحدة وهذه اللغة هي التي لجأنا لها وستسكت الصوت عندما ننتهي من الجزء المارق في ترهونة وعصابات الكاني ومن ثم الذهاب له في عقر داره وانهاء المهزلة والمرحلة المظلمة من تاريخ ليبيا والذهاب للاستفتاء على الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية، نتواصل مع كل المنظمات ولكن لا نعول عليها ولا نبني عليها أمل كبير في إيجاد حل للمشكلة الليبية”.

وذكر أنهم يعملون بكل قوة على إنهاء التمرد الموجود حالياً في جزء واحد بالمنطقة الغربية وهو ترهونة ومن ثم بسط سيادة الدولة على كل أراضي ليبيا، مبيناً أن مجلس الدولة لا زال يطالب بقطع العلاقات مع الإمارات لكن تحركات الرئاسي والخارجية بهذا الأمر بالذات دون المستوى المطلوب.

واختتم قائلاً:” كانت عندي مبادرة ولا زلت أصر عليها إلتئام مجلس النواب بشكل كامل ويجب أن يوسع مجلس النواب في طرابلس ليشمل كل النواب الموجودين بمصر ومنهم في الشرق مغلوب على أمره أن يلتأموا ويلتفوا حول بعضهم مع مجلس الدولة بالإضافة لتعديل الرئاسي والمناصب السياسية والإستفتاء على الدستور والانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية