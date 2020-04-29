ضبط مقهى يقدم الأرقيلة في طبرق منافياً لقوانين الحظر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي ورود بلاغ للجهاز من أحد المواطنين مقهى خاص يقدم الأرقيلة (الشيشة) .

زاكي قال إن المقهي قام بخرق تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف لإغلاق كافة المقاهي الخاصة بــ”الشيشة”، لضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة مرض “كورونا” المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

وتابع المسوؤل أن دورية من الجهاز خرجت للمكان المعلوم بمساندة بعض أفراد قوات الجيش من الكتيبة “401” استطلاع، لافتاً إلى أنهم وجدوا عمال المقهى يستخدمون الباب الخلفي للمقهى و العمال يقوم بتجهيز عدد من الأرقيلة لتقديمها للزبائن .

ولفت أنه تم ضبط العمال متلبسين بتقديم الأرقيلة للزبائن مخترقين القوانين التي أسنتها الدولة خلال فترة الحظر المفروضة في ليبيا.

وذكر أنه تمت عملية الضبط عند الساعة العاشرة ليلاً وتم سحب عدد 82 أرقيلة وعدد 2 أسطوانة غاز وآلة تجهيز القهوة وغاز طهي مسطح، مشيراً إلى أنه تم إحالة العمالة الوافدة التي تدير المقهى إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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