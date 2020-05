أكد الناطق باسم

الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء أن وقف

الجيش للعمليات العسكرية من جانبه جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول

الشقيقة والصديقة

The post المسماري: وقف العمليات العسكرية جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24