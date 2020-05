أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن الجيش تمكن من صد هجوم لقوات الوفاق في محور طريق المطار ونجح في قتل 7 من أفراد القوات المهاجمة وجرح 16 منهم.

The post المسماري يعلن مقتل 7 من أفراد قوات الوفاق وجرح 16 منهم في محور طريق المطار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24