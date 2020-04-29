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المجعي: المعارك مع قوات حفتر تعيش آخر فصولها.. وتأخرنا في السيطرة على ترهونة بسبب المدنيين

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” مصطفى المجعي أن المعارك مع من وصفهم بـ”قوات حفتر” تعيش آخر فصولها في الغرب الليبي، مشيراً إلى أن الساعات القادمة تحمل العديد من المفاجآت.

المجعي قال في مقابلة بثت أمس الثلاثاء على الهواء مباشرة عبر موقع “عربي21″ القطري إن مسلحي الوفاق تمكنوا من السيطرة على نحو 5 آلاف كيلو متر مربع بما بعادل 90 % من الغرب الليبي بعد أن سيطرت مؤخراً على 7 مدن في الساحل حسب زعمه .

وشدد على أنه لم يبق لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الآن في الغرب الليبي سوى مدينة ترهونة وبعض ما وصفها بـ”الجيوب ” جنوبي طرابلس وأن ساعة الحسم الكامل لهذه المناطق ستنطلق خلال وقت قريب جداً في اشارة منه لهجومهم الفاشل على محاور مشروع الهضبة وطريق المطار ومحور صلاح الدين يوم أمس الأربعاء.

وحول تأخر الحسم في مدينة ترهونة جنوبي طرابلس قال: “العملية العسكرية تراكمية، ومنذ سنة نراكم الإنجازات، ونحن نحاصر ترهونة من 5 محاور، وهي آخر مكان لحفتر في الغرب الليبي، ونعتقد أن حفتر سيتمسك بها، ولذلك هناك الكثير من المساعي التي تسير بالتزامن مع العملية العسكرية؛ لتجنيب المدنيين الحرب، ونحن نعلم أن الكثير من سكان ترهونة مغلوبون على أمرهم”.

أما بشأن قاعدة الوطية الجوية زعم أن مسلحي الوفاق حيدوا القاعدة إثر هجوم نوعي شنته في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وتمكنت من إخراجها عن الخدمة بالكامل بعد أن استعملها “حفتر” كخزان أساسي لملتقى الدعم الذي يأتيه من كل الدول الداعمة له.

وشدد على أن السيطرة بالكامل على هذه القاعدة تتطلب الكثير من الجهد لذلك عمد مسلحي الوفاق إلى تحييدها في هذه المرحلة ولكن السيطرة عليها وإعادتها للشرعية أمر لا بد منه حسب تعبيره.

وعن إمكانية نقل العمليات لشرق ليبيا أضاف:” أن الحكومة الشرعية لن تفرط بشبر واحد من الأراضي الليبية، ومسؤولية حكومة الوفاق بسط السيطرة على كافة الأراضي سواء في الشرق أو الغرب وبالنظر إلى أن نحو 80 في المئة من سماحة ليبيا صحراء فإن مزاعم حفتر حول سيطرته على معظم الأراضي الليبية غير حقيقي. لأن السيطرة الحقيقية هي في المناطق الحضرية”.

وأردف مدعيا :” إعلان حفتر تنصيب نفسه لا يمكن فصله عن الوضع الميداني حيث أن ارتدادات الهزيمة في الغرب الليبي انعكست على الشرق، ودفعت اللواء المتقاعد إلى إعلان نفسه حاكما صورياً خوفاً من أي تحرك ضده، حاضنة شعبية كبيرة لحفتر كما يدعي ويروج ولا ندري من منحه تفويض الحكم؟”.

واختتم حديثه قائلاً :”حفتر هو رأس حربة في مشروع مدعوم من دول اقليمية وفرنسا ولم يزحف صوب طرابلس إلا بعد أن أخذ الضوء الأخضر من هؤلاء الذين لديهم أطماع في ليبيا” حسب زعمه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • غبى وحمار حتى فى الكذب ولانه يخاطب امعات الخرفان ويعيشون فى اوهام واى مبتدأ فى العلوم العسكرية يرى بنفسه فشل اردوغان فى الهجوم على ترهونة اعد له شهور عديدة بخطة غبية نتج عنها خسائر فادحة مكنت الجيش من التقدم نحو القرة بولى اما انسانية المليشيات التى يتحدث عنها هذا الميبون فرايناها فى قصف سيارات اسعاف وسيارت مدنية وقصف منازل المواطنين فى ترهونة من مسلاته الى ان قام الجيش الوطنى بسحق هؤلاء المجرمين فرايناهم يصرخوا مثل النساوين ومما يدل على كذبه وسذاجته بانه تم تحييد قاعدة الوطية فمن الذى دمر كل السيارات التى حاولت الاقتراب من القاعدة وهو يعترف بالعجز فى السيطرة عليها وعموما راينا ظهور طائرات الرافال فى سماء طرابلس ومصراته مما يدل على ان المفاجآت هى لصالح الجيش الوطنى بعد ان استنفذ اردوغان كل اوراقه وفشل بقى على ااجيش الوطنى استخدام اول اروراقه الرفال وبعدها الميسترال وغواصة المانية اي 43 والقادم اسوأ للخوان لهذا يستنجد اردوغان بالعالم قبل هلاك الخوان

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