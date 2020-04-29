رافضة إعلان حفتر  .. الخارجية القطرية : حفتر استخف بحرمة الدم الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، رفضها إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حصوله على تفويض شعبي يسمح له بقيادة ليبيا، وتنصيب نفسه حاكمًا للبلاد.

الخارجية القطرية ذكرت ، في بيان لها، نشرته جريدة “لوسيل” القطرية، أن ما قام به حفتر، يأتي تأكيدًا جديدًا على إمعانه فيما وصفته بـ”الانقلاب” على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارًا واضحًا بالمجتمع الدولي، مُبينة أنه وقف طويلاً دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي، لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس، – حسب البيان.

وأردفت “حفتر ساق ذريعة واهية في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه، وفي الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا ومحاربة وباء كورونا، نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه”.

وفي الختام طالبت خارجية قطر، المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية وكفّ يدّ خليفة حفتر ومن معه عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي.

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