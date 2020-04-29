اخبار ليبيا الان عاجل

القيادة العامة تعلن إيقاف جميع العمليات العسكرية خلال رمضان

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط



الرئيسية
ليبيا
اقتصاد
ثقافة وفن
حياتنا
أناقة وجمال
ديكور
طب وصحة
كوجينة
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
عربى ودولى
عربى
دولى
فيديو
كاريكاتير
ملفات
منوعات
سيارات
علوم وتكنولوجيا
منوعات
وجهات نظر
عن الوسط
شروط الاستخدام
الصفحة الرئيسية ليبيا
القيادة العامة تعلن إيقاف جميع العمليات العسكرية خلال رمضان
القاهرة – بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 11:00 مساء
القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)
أعلنت القيادة العامة، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

وتلى الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي بيانا باسم القيادة العامة أعلنت فيه أنه بمناسبة شهر رمضان «وتقديراً واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيه وقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها».

وأكد البيان «إن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية يكون الرد فوري وقاسي جدا»، مضيفا: «كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عندما اوعز الغرب الي تركيا للمساهمه باجبار الليبيين علي رمي السلاح والخوض في الحوار انهاءا للازمه الليبيه وأمر الغرب تركيا بتعديل ميزان القوه بين الجيش الليبي وبين شذاذا الأفاق أهل النفاق وباذري الشقاق ببن من بالأمس كانوا أخوه ورفاق اقصد توازن قوه بين الجيش الليبي وبين ما تسمونهم زورا ونفاق بقوات حكومة الوفاق فتركيا كانت في الموعد وخاصه بعد تأكد اردوغان من عدم معارضة امريكا لما سيقوم به في ليببا وعندما أنس اردوغان الموافقه أثر اتصال دار بينه وبين ترامب تدخلت تركيا بشكل سافر وعلي عينك يا تاجر واوجدت توازن رعب حقيقي في طرابلس بنصبها مضادات ارضيه فحيّدت بذلك سلاح الجو الليبي عن الخدمه فوق سماء طرابلس واصبحت السيطره الكامله أجواء اامعركه في خبر كان وكان ياما كان في سابق العهد والزمان وتوالت القرارات المترنحه من قبل جيشنا المغوار فما هكذا تورد الابل فقرار يبطل مفعول قرار فسمعنا عن ساعه صفر وتبعتها ساعه صفر فساعة الصفر لم تآتي بظفر وتاره هدنه تتبعها هدنه واصحبنا تايهين في بلدنا وعلي الله نجدوا من يرشدنا وعن الاخطاء يبعدنا

    رد

  • وين الرجال في طرابلس هل تريدوا ان تقولوا ضاعت ليبيا, هذا وقت الجهاد ضد الغزو التركي الوسخ ,تنقصوا السراج وكل العملاء حتي تكونوا من المجاهدين و يكتب الله النصر لجيشكم ويستقر البلد

    رد