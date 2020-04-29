☰

✕

الرئيسية

ليبيا

اقتصاد

ثقافة وفن

حياتنا

أناقة وجمال

ديكور

طب وصحة

كوجينة

رياضة

رياضة محلية

رياضة عالمية

عربى ودولى

عربى

دولى

فيديو

كاريكاتير

ملفات

منوعات

سيارات

علوم وتكنولوجيا

منوعات

وجهات نظر

عن الوسط

شروط الاستخدام

الصفحة الرئيسية ليبيا

القيادة العامة تعلن إيقاف جميع العمليات العسكرية خلال رمضان

القاهرة – بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 11:00 مساء

القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)

أعلنت القيادة العامة، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

وتلى الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي بيانا باسم القيادة العامة أعلنت فيه أنه بمناسبة شهر رمضان «وتقديراً واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيه وقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها».

وأكد البيان «إن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية يكون الرد فوري وقاسي جدا»، مضيفا: «كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا