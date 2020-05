قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن حفتر سيقدم ما وصفها بخريطة طريق لمستقبل لليبيا خلال الأيام المقبلة.

