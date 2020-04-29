“اقتصاد الوفاق” تبحث تسريع عمل صندوق ضمان الائتمان‎

أحال مجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان، اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق لمجلس الوزراء للاعتماد، كما أنه يعتزم وضع السياسة العامة للصندوق واعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري الثاني، الذي عقده الثلاثاء، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، علي العيساوي، كونه رئيساً لمجلس إدارة الصندوق.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطوات التنفيذية التي من شأنها أن تُسرع في انطلاق عمل الصندوق، وبحث آلية تذليل وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهه حتى ينطلق في العمل ليساهم في تنمية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وأشارت الوزارة عبر حسابها بـ”فيسبوك” إلى أن صندوق ضمان الائتمان قد انطلق في ثوبه الجديد بعد إعادة تنظيمه وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2018 وذلك من خلال إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل.

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