مع الاحتفاظ بحق الرد.. الجيش يعلن عن هدنة إنسانية في شهر رمضان استجابة لدعوة المجتمع الدولي

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، ترحيب القيادة العامة بدعوات المجتمع الدولي لإقرار هدنة إنسانية خلال شهر رمضان مع التزامها الكامل في الرد على أي خروقات من قبل قوات الوفاق.

وقال المساري في مؤتمر صحفي في بنغازي، “إن القيادة العامة تعلن وقف كامل العمليات العسكرية والالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك وتحتفظ بحق الرد الكامل والتصدي لأي مناورات وتحركات يقوم بها العدو خلال الهدنة الإنسانية”.

ووجّه المجتمع الدولي دعوة مشتركة إلى هدنة إنسانية في ليبيا والعمل من أجل التصدي بشكل حاسم للعدو المشترك، جائحة كورونا، من أجل مصلحة ليبيا ككل.

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