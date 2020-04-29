“أهالي وشباب تاجوراء” يفوضون الجيش الوطني بقيادة البلاد

تلقت “NEWS 218” بيانِاً مكتوباً مُعنوناً بـ”بيان أهالي وشباب تاجوراء”، أكد على دعم القيادة العامة للجيش الوطني في حربها ضد “الإرهاب والتطرف والفساد”.

وفوّض مُصدِّرو البيان، الجيش الوطني مُمثَّلاً في شخص القائد العام المشير خليفة حفتر بتولي “رئاسة البلاد” و”الوصول إلى برّ الأمان”، مؤكدين أنهم دعموه وما زالوا منذ عام 2014 لحظة انطلاق عملية الكرامة.

ويأتي هذا البيان في خضم الأحداث المتسارعة بعد طلب القائد العام من الليبيين الخروج في مظاهرات لتفويض الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة الحالية نظراً للتطورات الأخيرة خصوصاً بعد دخول تركيا “بشكل أكثر وضوحاً” لمساندة قوات حكومة الوفاق، حيث جهزتهم بغرف عمليات وطيران مُسيّر ومقاتلين سوريين جاؤوا كمرتزقة مقابل 2000 دولار شهرياً.

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