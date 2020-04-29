الهيئة الليبية للإغاثة بنغازي ترسل شحنة مقدمة من البرنامج الغذاء العالمي إلى درنة

درنه 29 أبريل 2020(وال)- ارسلت الهيئة الليبية للإغاثة بنغازي، قافلة مساعدات غذائية إلى فرع الهيئة الليبية للإغاثة بدرنه.

تم ذلك عقب استلام الشحنة من البرنامج الغذاء العالمي، وعليه قام من الفريق الميداني بالفرع خلال اليومين الماضيين بتوزيع سلال غذائية على المستهدفين وعددهم (232) للأسر من ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات، وجرت عملية التوزيع بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية درنة، ومكتب الهيأة العامة للأوقاف، ورئيس اللجنة الفرعية للطوارئ والأزمات بالمدينة.

وتولى تنظيم وتنسيق عملية التوزيع فريق من مفوضية الكشافة بدرنه، وشباب الهلال الأحمر درنة.(وال- درنه)

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