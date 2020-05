دي مايو لــبوريل: الحوار السياسي وفق مسار برلين الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي د مايو اليوم الأربعاء ن قلقه البالغ

حيال تطورات الأزمة الليبية.

ووأوضح دي مايو خلال اتصال هاتفي مع الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي

للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل أن الحوار السياسي وفق مسار مؤتمر برلين يظل

الخيار الوحيد الموثوق والفعال للتغلب على الأزمة الليبية بحسب تعبيره، مشدا على

دعم إيطاليا لوحدة ليبيا وسيادتها

