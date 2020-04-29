وزارة الخارجية تؤكد العمل على إعادة كل العالقين بالخارج

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم العمل على إعادة كل المواطنين العالقين من مختلف الدول وفق الشروط المعلن عنها للوقاية من وباء كورونا.

الوزارة قالت إن اللجان المكلفة بإعادة العالقين باشرت في إعادة دفعات من الليبيين العالقين في جمهورية مصر وإدخالهم عبر منفذ امساعد البري، حيث تلقوا الرعاية الصحية اللازمة وتم وضعهم في الحجر الصحي المخصص لهم.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار المتابعة والتنسيق المستمرين بين الوزارة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

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