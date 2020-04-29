اللواء أحمد المسماري: القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن الهدنة وتحذر من أي خرق لوقف إطلاق النار

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.

واتهم المسماري في مؤتمر صحفى قبل قليل، الميليشيات الإرهابية باستخدام المدفعيات الثقيلة داخل احياء طرابلس، كاشفا عن سقوط 7 قتلى و 16 جريحا من الميلشيات.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، عن إنزعاجه إزاء حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسى والعسكرى، مجدداً تأكيده على موقف الجامعة الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكرى والإلتزام بالحوار السياسى بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية.

وعبر “أبو الغيط”، في بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن إستنكاره لإستمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة “طرابلس” والمناطق الغربية من البلاد، وجدد مناشدته لحكومة فائز السراج والجيش الوطنى الليبى بحقن الدماء والإلتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.