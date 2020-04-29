بعد قبول قيادة الجيش التفويض الشعبي.. المسماري: القيادة العامة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن خارطة طريق وإعلان دستوري

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن القيادة العامة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن خارطة طريق وإعلان دستوري يحقق لليبيين أمنياتهم.

يأتي ذلك بعد إعلان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم الإثنين، قبوله التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقد في بنغازي، إن مشروع القيادة العامة للجيش الليبي هو مشروع الليبيين وسيحقق أمانيهم على عكس مشروعات الإخوان والإرهاب، مؤكدًا إن على المجتمع الدولي أن يختار بين أمان الشعب الليبي واستقرار بلاده وبين دعم الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية.

وأعلن حفتر في كلمة متلفزة يوم الإثنين قبول القيادة العامة للجيش التفويض الشعبي لقيادة المرحلة، وقال “نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات. نعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب”.

وأكد حفتر حرص القيادة العامة للجيش الليبي لتهيئة الظروف اللازمة لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والتدخلات الخارجية.

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