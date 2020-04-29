اجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغــازي مع أعضاء غرفة الطوارئ

بنغازي 29 أبريل 2020(وال)- عقد بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، الاجتماع الثالث لغرفة الطوارئ بنغازي، برئاسة السيد مدير إدارة الخدمات الصحية، وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغــازي، الأستاذ ناصر مختار الكاديكي، وبحضور أعضاء الجهات ذات العلاقة التي شملها قرار السيد رئيس اللجنة العـليـا لمكافحة وباء كورونا رقم (15) الخاص بإنشاء غرفة الطوارئ وهــــم:

رئيس قسم المعلومات والتوثيق بمديرية الأمن ببنغازي،العقيد خالد عبد الله حيدر، ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس الخطة الأمنية المشتركة بنغـازي، المقدم جمال العمامي، ومندوب هيئة السلامة الوطنية بنغازي، المقدم اقدورة بريدان العقوري، ورئيس الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، السيد أحمد الكيلاني، وعضو الغرفة المركزية، السيد علي منصور، واستشاري الأمراض المعدية، السيد دكتور مصطفى التركي، ومدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة بنغـازي، السيد عماد محمد، ومدير جهاز الإسعاف الطوارئ بنغازي السيد حافظ محمد الشلماني، مدير مكتب الأوقاف بنغـازي السيد إبراهيم عمران العاتي، و مدير مكتب شئون الزكاة بالهيئة العامة للأوقاف بنغازي، السيد محمود شبيب، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغـازي، السيد قيس مفتاح الفاخري، ومندوب الحركة العامة للكشافة والمرشدات بنغـازي،السيد الزبير حمد الغرياني.

حيث ناقش الحاضرون خلال الاجتماع جملة من النقاط وكان أبرزها خطة العمل الخاصة باستقبال الليبيين العالقين بالخارج وإجراءات الحجر الصحي الخاصة بهم، وجاهزية الأماكن التي تم تخصيصها لهم.(وال- بنغازي) ر ع

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