صنع الله: خسائرنا بلغت 4.3 مليار دولار بسبب إغلاق النفط 

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا برئاسة مصطفى صنع الله، في بيان يوم الأربعاء إن إنتاج البلاد من الخام بلغ 95 ألفا و77 برميلا يوميا يوم الثلاثاء 28 ابريل .

أضاف البيان أن الخسائر الناتجة عن الإغلاقات التي تفرضها قوات عسكرية تتبع “حفتر” منذ 17 يناير تجاوزت 4.3 مليار دولار على حد قوله.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت إعادة فتح خط أنابيب الغاز الذي يغذي محطات الطاقة والمصانع في غرب ليبيا بالغاز، موجهة الشكر لجميع الذين شاركوا في الجهود الرامية إلى إعادة فتح خط الأنابيب الحيوي.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء إن إعادة فتح خط أنابيب الغاز سيساهم في توفير ما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لمصانع الأسمنت ومحطتي كهرباء الخمس ومصراتة.

وتم إغلاق خط الأنابيب في 9 أبريل 2020، نتيجة قفل صمام بمنطقة سيدي السائح من قبل مجهولين، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ذلك أجبر شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها على شراء الديزل المستورد وتوجيهه إلى محطات الطاقة.