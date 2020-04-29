الجيش الليبي يعلن عن هدنة في رمضان ويحذر من اختراقها

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “المليشيات الإرهابية” سيكون الرد فوري وقاسي جداً.

وخلال البيان، تقدّم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بالتهاني إلى الشعب الليبي ومنتسبي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود والقوة المساندة المرابطين في ساحات القتال ضد الإرهاب.

وشدد البيان على أنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم، وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين”، وفق نص البيان.