شكشك : هناك جهات تستغل الأموال الممنوحة لمواجهة كورونا في تحقيق مشتريات وهمية

عبر رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “،

الأربعاء، عن قلقه من استغلال بعض الجهات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة الأموال

الممنوحة لمواجهة كورونا لتحقيق مشتريات وهمية .

وأوضح شكشك، في خطاب موجه لرئيس رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

ورؤساء المؤسسات ومدراء الشركات والمصالح العامة، أن هذه الأموال تمنحها الجهات

الحكومية تحت بند المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن المصروفات التي تتم بهذه الآلية

ستسهم في ازدواجية أوجه الصرف وسوء إدارة الأموال، مشيرا إلى إمكانية استغلال الأموال الممنوحة لتحقيق

مشتريات وهمية أو توظيفها لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن هذه الإجراءات ترتقي إلى مستوى

المخالفات المالية كونها تصرف من المال العام بالإضافة إلى كونها تعد ضمن بنود غير

مخصصة وتذهب لصالح جهات ذات ميزانيات مستقلة .

