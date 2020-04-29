نورلاند: السلام والاستقرار يتحققان من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده تعتقد أن السلام الدائم والاستقرار في ليبيا والخطوات الملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة.

نورلاند وفي منشور للسفارة الأمريكية على فيسبوك أكد أن مسار الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة والمستعدة لإلقاء أسلحتها، ورفض التدخل الأجنبي، والاجتماع من خلال الوسائل السياسية بشأن القضايا التي تفرقها.

وعبر السفير الأمريكي عن رفض بلاده لمبادرة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية حول طرابلس، والبدء في عملية خفض التصعيد حتى تتمكن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه بآلية خمسة زائد خمسة بجنيف في فبراير الماضي.

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