المسماري: القيادة العامة بصدد إطلاق “خارطة طريق جديدة”

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة بصدد الإعلان عن قاعدة دستورية وخارطة طريق جديدة تهدف إلى تحقيق “أحلام الليبيين وطموحاتهم في دول آمنة ومستقرة وديمقراطية”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، في بنغازي، أنه على المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين وأن يقف معهم لتجاوز هذه الأزمة عبر حل “ليبي ليبي”، بمراقبة من المجتمع الدولي أو الدول العربية.

وأكد المسماري أنه على المجتمع الدولي الاختيار بين “الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب وإنهاء الميليشيات والفوضى الأمنية في ليبيا بدعمهم للشعب الليبي وتفويض القيادة العامة، أو دعم الغزو التركي والميليشيات الإرهابية المتطرفة والتنظيمات الإرهابية والفوضى”.

وشدد المسماري على أن “مشروع القيادة العامة هو مشروع الشعب الليبي نحو تحقيق دول آمنة ومستقلة وذات سيادة وكرامة”.

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