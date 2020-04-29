اخبار ليبيا الان

المسماري: القيادة العامة بصدد إطلاق “خارطة طريق جديدة”

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة بصدد الإعلان عن قاعدة دستورية وخارطة طريق جديدة تهدف إلى تحقيق “أحلام الليبيين وطموحاتهم في دول آمنة ومستقرة وديمقراطية”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، في بنغازي، أنه على المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين وأن يقف معهم لتجاوز هذه الأزمة عبر حل “ليبي ليبي”، بمراقبة من المجتمع الدولي أو الدول العربية.

وأكد المسماري أنه على المجتمع الدولي الاختيار بين “الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب وإنهاء الميليشيات والفوضى الأمنية في ليبيا بدعمهم للشعب الليبي وتفويض القيادة العامة، أو دعم الغزو التركي والميليشيات الإرهابية المتطرفة والتنظيمات الإرهابية والفوضى”.

وشدد المسماري على أن “مشروع القيادة العامة هو مشروع الشعب الليبي نحو تحقيق دول آمنة ومستقلة وذات سيادة وكرامة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • صاعب صيام رمضان ومحابة مرتزقة اردوغان في نفس الحين الآوان ..فآجلوا ذلك الي أنقضاء رمضان ومن بعده تفرغوا لاردوغان … فلكبح جماح جشينا اوعز الغرب الي تركيا للمساهمه باجبار الليبيين علي رمي السلاح والخوض في الحوار انهاءا للازمه الليبيه وأمر الغرب تركيا بتعديل ميزان القوه بين الجيش الليبي وبين شذاذا الأفاق أهل النفاق وباذري الشقاق ببن من بالأمس كانوا أخوه ورفاق اقصد توازن قوه بين الجيش الليبي وبين ما تسمونهم زورا ونفاق بقوات حكومة الوفاق فتركيا كانت في الموعد وخاصه بعد تأكد اردوغان من عدم معارضة امريكا لما سيقوم به في ليببا وعندما أنس اردوغان الموافقه أثر اتصال دار بينه وبين ترامب تدخلت تركيا بشكل سافر وعلي عينك يا تاجر واوجدت توازن رعب حقيقي في طرابلس بنصبها مضادات ارضيه فحيّدت بذلك سلاح الجو الليبي عن الخدمه فوق سماء طرابلس واصبحت السيطره الكامله أجواء اامعركه في خبر كان وكان ياما كان في سابق العهد والزمان وتوالت القرارات المترنحه من قبل جيشنا المغوار فما هكذا تورد الابل فقرار يبطل مفعول قرار فسمعنا عن ساعه صفر وتبعتها ساعه صفر فساعة الصفر لم تآتي بظفر وتاره هدنه تتبعها هدنه واصحبنا تايهين في بلدنا وعلي الله نجدوا من يرشدنا وعن الاخطاء يبعدنا

    رد