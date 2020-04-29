داخلية الوفاق تهيب بجميع النواب الالتحاق بمجلس النواب المنعقد في طرابلس

أخبار ليبيا24 – متابعات

أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بجميع النواب الالتحاق بمجلس النواب المنعقد في طرابلس عاصمة كل الليبيين، للمشاركة في صياغة مشروع ينهي الانقسام السياسي ويعالج كل الخلافات بين كل الشركاء السياسيين، في الوطن ويحقق طموحات الشعب الليبي في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، جاهزيتها واستعدادها لتوفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء مجلس النواب دون استثناء، للاجتماع في العاصمة طرابلس، مشيدة بالبيان الصادر عن النواب المجتمعين في طرابلس أمس الثلاثاء، مؤكدة ما جاء فيه من نقاط.

وأعلنت الوزارة، عن ترحيبها بكل المبادرات السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي الليبي، وتحفظ وحدة التراب الليبي، مؤكدة أن جميع مكوناتها على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير الحماية الأمنية لجميع النواب دون استثناء، والذي يجمعنا الآن هو مصلحة الوطن وأن ما يصيبهم يصيبنا.

ويأتي البيان بعد يومين من إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن قبوله التفويض الشعبي وإسقاط الاتفاق السياسي، وهو ما أثار جدلا وردود فعل واسعة داخليا وخارجيا.

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