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جهاز النهر يعلن فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مسؤولو جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تم فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف بعد استكمال أعمال الصيانة من أجل استمرار تدفق المياه عبر المسار الأوسط.

ونشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في صفحته بموقع “فيسبوك”، أن غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة تمكنت من فتح الصمامات بمحطة الشويرف لغرض أعمال التعبئة ولتغذية مدينة طرابلس والمدن والمناطق المجاورة لها بالمياه.

وناشد الجهاز كافة المواطنين وأصحاب المزارع بخفض الاستهلاك حتى تتم تغذية أكبر عدد من المدن والمناطق من دون إحداث أي خلل في المنظومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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