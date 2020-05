المنظري : رفع القيود فى ليبيا قد يتسبب في موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة بكورونا

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط

أحمد المنظري، الأربعاء ، من تداعيات تفشي فيروس كورونا في ليبيا، داعيا إلى التأني

قبل رفع القيود.

وأوضح ” المنظري ” في مؤتمر صحفي، أن رفع القيود

الآن، قد يتسبب في موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة، وخروجه عن السيطرة،

مبيناً أن مواجهة كورونا فى الدول التى تشهد نزاع يجعله أكثر صعوبة بسبب النظام

الصحى الضعيف، لافتا إلى أن مواطنيها أكثر عرضة للإصابة بكورونا لظروف المعيشة في أماكن

مكتظة وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي .

وأكد أن الانقسام السياسي في ليبيا يؤدي إلى محدودية وصول

الخدمات الإنسانية إلى بعض المناطق .

