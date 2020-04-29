الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من الإجراءات الأحادية لحل الأزمة الليبية

جدد الاتحاد الأوروبي مناشدته الأطراف الليبية العودة إلى الالتزام بعملية برلين والعمل باتجاه حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة، بما يعيد السلام والاستقرار إلى البلاد.

ونقل المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، قلق الاتحاد من الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة مؤخرا في ليبيا، والتي لن تؤمن برأي بروكسل أي حل سياسي للبلاد.

وأضاف ستانو أنهم لا يرون بديلا عن عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة في إطار مقررات مؤتمر برلين لضمان عودة السلام إلى ليبيا، مؤكدا سعي الأوروبيين إلى تركيز جهودهم الدبلوماسية على التعاون مع كافة الشركاء المؤثرين في الأزمة الليبية للدفع باتجاه اتفاق سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا