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الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من الإجراءات الأحادية لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي مناشدته الأطراف الليبية العودة إلى الالتزام بعملية برلين والعمل باتجاه حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة، بما يعيد السلام والاستقرار إلى البلاد.

ونقل المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، قلق الاتحاد من الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة مؤخرا في ليبيا، والتي لن تؤمن برأي بروكسل أي حل سياسي للبلاد.

وأضاف ستانو أنهم لا يرون بديلا عن عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة في إطار مقررات مؤتمر برلين لضمان عودة السلام إلى ليبيا، مؤكدا سعي الأوروبيين إلى تركيز جهودهم الدبلوماسية على التعاون مع كافة الشركاء المؤثرين في الأزمة الليبية للدفع باتجاه اتفاق سياسي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • اى اجراءات احادية والشعب مصدر السلطات ارادته يجب احترامها فامر طبيعى ان يسعى القائد لنيل رضا شعبه بينما يسعى العميل والخائن لجلب مرتزقة واحتلال خارجى لحمايته من غضب الشعب فلو كان عندكم ذرة من الحياء اطلبوا من السراج ان يدعوم من يدعموه للخروج للشارع وانتم تعرفوا حجم جريمتكم فى فرض امعة مرفوض شعبيا فهل تقبل اى دولة اوربية ان يحكمها داعشى سلم البلد لزعيم الارهاب الدولى اردوغان .بالطبع انتم خائفين يغضب عليكم ويرسل لكم ارهابيين عبر الحدود لهذا تنافقوه بدلا من ان تعاقبوه وتجمدوا رصيده عندكم فى البنوك بالمليارات بينما الشعب التركى جائع

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