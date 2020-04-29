النويري يؤكد تمسكه بالعملية السياسية الديمقراطية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تمسكه بالعملية السياسية الديمقراطية التي تعبر عن الناخب الحر، وعبر عن رفضه لكل محاولات الانقلاب مهما كان مصدرها بحسب وصفه.

النويري وفي بيان له أرجع الانقسام السياسي وفوضى السلاح وعدم قيام مؤسسات مستقلة إلى تأخر صدور الدستور الذي ينظم الدولة ويفصل بين الصراعات السياسية.

وطالب النويري بتمكين الشعب من الاستفتاء على مسودة الدستور التي أنجزت وفق القانون الذي وضعه مجلس النواب، والابتعاد عن المصالح الفردية والجهوية والقبلية، والتوحد لمكافحة عدو الوطن المتمثل في الإرهاب والفساد والتدخلات الخارجية.

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