هذا ما جاء فى اتصال السفير الإسباني بـ العقوري

أجرى السفير الإسباني لدى ليبيا “فرانسيسكو دي ميجيل” اتصالا هاتفيا برئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”، بحثا خلاله عددا من القضايا وأبرز التطورات السياسية الراهنة.

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس النواب، تقدم السفير الإسباني بالتهنئة لمجلس النواب والشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا حرص بلاده على دعم استقرار ووحدة ليبيا.

كما قدم شكره لرسالة المواساة والتضامن التي بعثها العقوري في وقت سابق إليه بسبب ما تعرضت له إسبانيا بسبب جائحة كورونا.

بدوره أشار “العقوري” على أهمية العلاقات بين البلدين وحرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الجـانب الإسباني في جميع المجالات.