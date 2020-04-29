الحاسي: الوضع الوبائي لكورونا على المحك لهذا السبب

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |
29 April, 2020
قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية أحمد الحاسي، الأربعاء، إن الوضع الوبائي على المحك نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية و قرارات الحظر المفروضه من قبل اللجنة العليا و اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا.
وتابع الحاسي، في تصريحات متلفزة تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “نجحنا خلال الفترة الماضية بسبب التزام المواطنين بحظر التجوال، مشيرا إلى أن الحظر مازال قائماً من الساعة السادسة مساءاً حتى السادسة صباحاً.
وأضاف: “إذا استمر خرق الحظر من قبل المواطنيين سيصعب السيطرة على الفيروس إذا ظهرت بؤرة جديدة للوباء في المتاطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي”، وفق قوله.
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