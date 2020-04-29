الحاسي: الوضع الوبائي لكورونا على المحك لهذا السبب

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

29 April, 2020

قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية أحمد الحاسي، الأربعاء، إن الوضع الوبائي على المحك نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية و قرارات الحظر المفروضه من قبل اللجنة العليا و اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا.

وتابع الحاسي، في تصريحات متلفزة تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “نجحنا خلال الفترة الماضية بسبب التزام المواطنين بحظر التجوال، مشيرا إلى أن الحظر مازال قائماً من الساعة السادسة مساءاً حتى السادسة صباحاً.

وأضاف: “إذا استمر خرق الحظر من قبل المواطنيين سيصعب السيطرة على الفيروس إذا ظهرت بؤرة جديدة للوباء في المتاطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي”، وفق قوله.