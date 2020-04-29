مفوضية اللاجئين: كورونا وحظر التجول وراء تدفق المهاجرين من ليبيا

أرجعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، أسباب ارتفاع تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا إلى فيروس كورونا المستجد، والنزاع الذي طال أمده في البلاد.

وقالت المفوضية في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي أمس، إن هناك حاليا ستمئة وخمسين ألف مهاجر في ليبيا، منهم أكثر من ثمانية وأربعين ألفا من طالبي اللجوء المسجلين لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثمئة وسبعين ألف ليبي مهجر داخليا.

وقدرت المفوضية زيادة في أعداد المغادرين من البلاد بسبب فيروس كورونا وحظر التجول.

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