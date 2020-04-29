تركيا تتصدق على العائلات التونسية بمساعدات غذائية في رمضان

أرسلت تركيا، الأربعاء، كميات من المواد والسلع الغذائية إلى الدولة التونسية لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك كنوع من المساعدات الغذائية في شهر رمضان المبارك.

وأرسلت تركيا صباح الأربعاء، طرود مساعدات غذائية وصناديق تحوي مواد وسلعا غذائية لتوزيعها على 700 عائلة تونسية وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن تونس قررت إعادة فتح طريق ملاحي بين ميناءي صفاقس وطرابلس، لغرض تجاري، ما أثار ردود فعل غاضبة بالرأي العام التونسي، وأعرب سياسيون عن ريبتهم في هذا الأمر، وأن يكون ذريعة لتهريب الأسلحة التركية إلى ليبيا، بعد وقوف أوروبا في وجه أردوغان ومراقبة السواحل الليبية.

وتدوال عدد من النشطاء أنباء عن استخدام تركيا الأراضي التونسية لخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ونقل أسلحة إلى المليشيات التابعة لحكومة الوفاق فيما نفت وزارة الدفاع الوطني التونسية السماح لأي قوى أجنبية لاستعمال أراضيها منطلقا لعمليات عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من شائعات مغرضة حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وهي ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي.