الحاسي: نجاحنا في مجابهة «كورونا» على المحك

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن نجاح اللجنة في مجابهة فيروس كورونا المستجد بات على المحك؛ نتيجة عدم الالتزام الكامل بحظر التجول المفروض خلال شهر رمضان.

وأصاف الحاسي في مداخلة هاتفية على الفضائية الليبية، مساء الأربعاء، :« لا نستطيع أن نقول أن الوضع الوبائي في البلاد جيد»، مشيرًا إلى تسجيل اللجنة انتهاكات كثيرة لحظر التجول المفروض لمدة 12 ساعة، حيث تنتشر التجمعات.

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