فيديو: بني وليد تفوض وترحب بقبول القيادة العامة للتفويض الشعبي

بني وليد-العنوان

أُعلن في بني وليد اليوم الأربعاء تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة شؤون البلاد وإنقاذ الوطن من حالة الانقسام وفقدان السيادة الوطنية ومحاربة العدوان التركي والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وأصدر شباب وشيوخ وأعيان ورفلة، بيان مصورًا، من وسط مدينة بني وليد لتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة والترحيب بقبولها لذلك.

وجاء في البيان، “إيمانا منا بما تقوم به القوات المسلحة تجاه الوطن والقضاء على الإرهاب وعصابات النهب والسلب وطرد الغزاة والمرتزقة وبتر ذيول الخيانة والعمالة فإن شباب وشيوخ وأعيان ورفلة ببني وليد وخارجها يفوضون القيادة العامة بالقوات المسلحة وعلى رأسها المشير خليفة حفتر بقيادة البلاد وإنقاذ الوطن من حالة التشظي والانقسام وفقدان السيادة الوطنية”.

وأضاف، “كل الشكر والتقدير على قبول القيادة العامة تفويض الشعب لها وإخراج الوطن من مرحلة التردي والانكسار إلى الدولة المدنية والأمن والأمان والاستقرار”.