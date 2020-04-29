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برلماني مصري: إرهاب أردوغان في ليبيا فاق الحدود ولابد من تقييد «يده المنفلتة» 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، المجتمع الدولي بوقفة حاسمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال البرلماني المصري، في بيان له، «إن ارهاب أردوغان في ليبيا فاق الحدود إذ يستمر في ارسال آلاف المرتزقة والمقاتلين السوريين الى الأراضي الليبية الذين وصلوا إلى نحو 10 آلاف مرتزق وكذلك بجانب وإرسال السلاح في وضح النهار».

وشدد النائب في بيان له، على ضرورة ردع أردوغان وتقييد يده المنفلتة في ليبيا، وبالخصوص أن ليبيا أمن قومي مصري، وإرسال كل هؤلاء الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة وغيرهم يؤثر على الأمن القومي المصرى والأمن القومي في دول الجوار.

وأضاف سليم، أن أردوغان يعتبر ليبيا إرث خاص له ولأجداده ويقول علنا للشعب التركي ذهبنا لانقاذ أحفادنا وهى خديعة وأكاذيب يسوقها للأتراك لتبرير تدخله الدموي في ليبيا.

ونوه بحالة الاستياء من تصرفات أردوغان وسياساته في الداخل التركي وانهيار الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق، وارتفاع الأسعار وتوحش كورونا في جهة ثانية وتوقع وفاة الآلاف بسبب تفشيه في تركيا.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بعدم فاعلية الدفاع العربي المشترك التي لم تري النور آصلا وصمت مصر والعرب عما تقوم تركيا في جارتها ليببا صعبة مهمه الجيش الليبي في بسط سيطرته علي ساير تراب الوطن فعملاء تركيا من الاخوان والمقاتله قد لعبوها صح عندما طلبوا من تركيا مساعدتهم في التصدي للجيش فقالت لهم تركيا ومن سيضمن لي سكوت الغرب فتشاورت تركيا مع الغرب في التدخل في ليبيا فقال لها الغرب اذا أنت قادره علي اجبار الجيش الليبي علي رمي السلاح والدخول في الحوار انهاءا للازمه الليبيه فامضي فيما انت عازمه عليه فتعهدت تركيا بتعديل ميزان القوه بين الجيش الليبي وبين ما تسمونهم زورا بقوات حكومة الوفاق فتركيا كانت في الموعد وخاصه بعد تأكد اردوغان من عدم معارضة امريكا لما سيقوم به في ليببا وعندما أنس اردوغان موافقه ترامب أثر اتصال هاتفي دار بينه وبين ترامب تدخلت تركيا بشكل سافر وعلي عينك يا تاجر واوجدت توازن رعب حقيقي في طرابلس بنصبها مضادات ارضيه فحيّدت بذلك سلاح الجو الليبي عن الخدمه فوق سماء طرابلس واصبحت السيطره الكامله أجواء اامعركه في خبر كان وكان ياما كان في سابق العهد والزمان وتوالت القرارات المترنحه من قبل جيشنا المغوار فما هكذا تورد الابل فقرار يبطل مفعول قرار فسمعنا عن ساعه صفر وتبعتها ساعه صفر فساعة الصفر لم تآتي بظفر وتاره هدنه تتبعها هدنه واصحبنا تايهين في بلدنا وعلي الله نجدوا من يرشدنا وعن الاخطاء يبعدنا

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    • رجاء ياأخي زيدان لاتكرر نفس العليق علي اغلب المقالات وانا اسف للتنويه وشكرا,. أنا نفسي مثلك زعلان من هكذا قرارات تتخذ ،فالفرصة كانت سانحة للجيش قبل 12/01/2020 اَي قبل التدخل التركي ودعم المليشيات بطرابلس والآن يجب علي الجيش ان لايقل اَي هدنة ومواصلة القتال وكل الشعب الليبي يؤيد الجيش وانشاءالله ربي ينصرهم

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  • ابدأ بنفسك ياسيادة النائب بحظر استيراد السلع من تركيا او على الاقل فرض رسوم عليها فعيب ان تكون اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا حتى الان من ايام الاخوان فكيف تسمح باغراق السوق المصرى بالبضائع التركية عيب عيب هذا دعم ﻻاقتصاد الارهابى المنهار

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  • يااخ زيدان امريكا تستخدم حماقة اردوغان لصالحها وتعطيه ضوء اخضر مشروط فى المكان المحدد كما حدث من قبل فى شمال سوريا وتدخلت امريكا وقالت ماتفعله خارج عما اتفقنا عليه وسيطرت بعده امريكا على نفط سوريا وفى قضية خاششقى ظل ينبح وبعد ذلك وقعت امريكا على صفقة القرن مع السعودية وخسر المعتوه مصالحه فى السعودية وفى مصر اعلن عن ارسال عشرة الاف من داعش وطلبت امريكا التدخل لمساعدة مصر فرفضت وسحقتهم بالقوة الغاشمة ولم تبالى باى نباح لمنظمات خرفانية مشبوهة وفى ليببا دور اردوغان توريد وحماية نفايات ارهابية للغرب الليبى ومحرم عليه ان يقترب من الشرق الليبى فهو خطأ احمر يعنى تدخل مباشر مصرى وبعد ان استكمل مهمته يبدأ الامريكان فى مساومة الجيش الوطنى للعودة لقاعدة الوطية التى طردوا منها بحجة محاربة داعش ولكن جائحة كورونا ستغير قواعد اللعبة وتجعل الامريكان يخفضوا ميزانتهم العسكرية ولهذا يصرخ المعتوه ويطلب تدخل من ورطوه فى مستنقع لا يستطيع الخروج منه دون فضيحة امام شعبه بعد ان فشل فى اهم اهدافه فى المشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ودخل الامريكان شركاء بصفة مراقب بقى يطمع فى المشاركة فى حل سياسى يضمن له المشاركة فى تعمير ليبيا مستقبلا لكن حجم كراهية الشعب الليبى للدور القذر الذى لعبته سيفشل ذلك ولن ينفعه الخوان فهم قلة غبية تخرب بيت من يدعمها كما حدث وخسرت تركيا مصر والسودان والسعودية والامارات

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