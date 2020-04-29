برلماني مصري: إرهاب أردوغان في ليبيا فاق الحدود ولابد من تقييد «يده المنفلتة» 

طالب المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، المجتمع الدولي بوقفة حاسمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال البرلماني المصري، في بيان له، «إن ارهاب أردوغان في ليبيا فاق الحدود إذ يستمر في ارسال آلاف المرتزقة والمقاتلين السوريين الى الأراضي الليبية الذين وصلوا إلى نحو 10 آلاف مرتزق وكذلك بجانب وإرسال السلاح في وضح النهار».

وشدد النائب في بيان له، على ضرورة ردع أردوغان وتقييد يده المنفلتة في ليبيا، وبالخصوص أن ليبيا أمن قومي مصري، وإرسال كل هؤلاء الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة وغيرهم يؤثر على الأمن القومي المصرى والأمن القومي في دول الجوار.

وأضاف سليم، أن أردوغان يعتبر ليبيا إرث خاص له ولأجداده ويقول علنا للشعب التركي ذهبنا لانقاذ أحفادنا وهى خديعة وأكاذيب يسوقها للأتراك لتبرير تدخله الدموي في ليبيا.

ونوه بحالة الاستياء من تصرفات أردوغان وسياساته في الداخل التركي وانهيار الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق، وارتفاع الأسعار وتوحش كورونا في جهة ثانية وتوقع وفاة الآلاف بسبب تفشيه في تركيا.