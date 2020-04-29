مشايخ وأعيان قبائل العبيدات والمرابطين يؤيدون مجلس النواب ويدعمون «الجيش في حربه على الإرهاب»

أعلن عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات، الأربعاء، تأييدهم لمجلس النواب باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في البلاد.

جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء المشايخ والأعيان مع رئس مجلس النواب المستشار عقيلية صالح بمقر إقامته بمدينة القبة، لمناقشة ومبادرة صالح التي أعلنها الأيام الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد البيان كذلك على تأييد المشايخ والأعيان لـ «الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف»، كما رفضوا «التدخل التركي السافر في ليبيا».

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