الجعفري: أردوغان نقل آلاف الإرهابيين بطائراته إلى ليبيا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة،

بشار الجعفري، أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل آلاف

الإرهابيين بالطائرات التركية إلى ليبيا.

وأوضح خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي

أن النظام التركي يقوم بتوسيع رعايته للإرهاب من خلال تجنيده على مرأى من العالم

إرهابيين أجانب وسوريين وإرسالهم إلى ليبيا.

وأضاف أن مندوبي الدول

الأوروبية في مجلس الأمن يعلمون حجم التهديد الذي يمثله هذا السلوك التركي على أمن

أوروبا والعالم، لكن تحالف دولهم في الناتو مع تركيا دفعهم لفرض الصمت على مجلس

الأمن وكأن هذا الأمر لا يتعلق بولايته من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أن الإعلام

العالمي ضج بصور مئات الإرهابيين الذين نقلهم أردوغان إلى ليبيا وقتلوا هناك.

