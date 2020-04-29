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الجعفري: أردوغان نقل آلاف الإرهابيين بطائراته إلى ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة،
بشار الجعفري، أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل آلاف
الإرهابيين بالطائرات التركية إلى ليبيا.

وأوضح خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي
أن النظام التركي يقوم بتوسيع رعايته للإرهاب من خلال تجنيده على مرأى من العالم
إرهابيين أجانب وسوريين وإرسالهم إلى ليبيا.

وأضاف أن مندوبي الدول
الأوروبية في مجلس الأمن يعلمون حجم التهديد الذي يمثله هذا السلوك التركي على أمن
أوروبا والعالم، لكن تحالف دولهم في الناتو مع تركيا دفعهم لفرض الصمت على مجلس
الأمن وكأن هذا الأمر لا يتعلق بولايته من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أن الإعلام
العالمي ضج بصور مئات الإرهابيين الذين نقلهم أردوغان إلى ليبيا وقتلوا هناك.

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  • مايتم بضوء اخضر امريكى كما حدث فى شمال سوريا واعلن وقتها انه بضوء اخضر امريكى واللعبة القذرة باتت مكشوفة اردوغان متعهد نقل الارهابيين الى المكان الذى يحدده الامريكان ليبدأ دورهم فى الادعاء بمحاربة داعش وابتزاز الدول المتضررة لدفع تكاليف ذلك فهل يستطيع اردوغان ان ينقل دواعش الى اسرائيل للجهاد فى فلسطين طبعا مستحيل فهم حبايب وهل وصل داعشى واحد لامريكا طبعا لا يتم تسليطهم على اوربا ليطلبوا النجدة من امريكا مقابل دفع الثمن حركات امريكانى باتت مكشوفة ولعبة قذرة مع تميم واردوغان كلاب الصهاينة فى المنطقة

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