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في ذكرى معركة القرضابية.. سرت تؤكد أن ليبيا ستكون عصية على أي مستعمر بفضل جهود القوات المسلحة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

سرت-العنوان أحْيت بلدية سرت اليوم الأربعاء الذكرى 105 لمعركة القرضابية الشهيرة التي خاضها المجاهدون الليبيون ضد الاستعمار الإيطالي في مثل هذا اليوم من العام 1915 والتي شكلت منعطفا إيجابيا في حركة الجهاد من مختلف مناطق ليبيا للذود عن كرامة الوطن. وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي أكدت على أن معركة القرضابية هي معركة كل …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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