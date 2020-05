أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 61 حالة.

وأضاف المركز في

بيان له أن عدد الإصابات النشطة وصل إلى 41 حالة فيما وصلت عدد حالات الشفاء إلى

18 حالة فيما استقر عدد الوفيات عند حالتين.

