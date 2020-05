دعا وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس

الأربعاء العالقين والعائدين من الخارج للالتزام بالحجر الصحي

وذلك بعد الشروع في إعادتهم إلى ليبيا.

وبحسب ما نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة على صفحتها

على موقع “فيسبوك”، فقد أكد عقوب أن الوضع العام من حيث انتشار فيروس

كورونا يتطلب المحافظة على الحجر الصحي العام والالتزام بتطبيقه بجميع

البلديات .

وأشارت إلى أن أول دفعه من

العائدين وصل عددها إلى 480 مواطنا ليبيا تم إرجاعهم عبر الحدود البرية المشتركة

مع مصر.

واكد وزير الصحة على تطبيق بروتوكولات

العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة،

بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.

The post عقوب يدعو العالقين والعائدين من الخارج للالتزام بالحجر الصحي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24