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حفتر يؤكد إصرار الجيش على استكمال تحرير البلاد وقبول الدعوة الدولية للهدنة الإنسانية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

جدد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إصرار الجيش الوطني على استكمال تحرير البلاد وتخليصها من الجماعات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة.

ووجه حفتر، في بيان، التهنئة لأفراد الجيش الوطني والقوات المساندة المرابطين في ساحات القتال ضد الإرهاب بمناسبة شهر رمضان المبارك، مكبرًا فيهم الروح الوطنية العالية وإرادتهم الصلبة وعزيمتهم الواثقة وإصرارهم على مواصلة الكفاح حتى النصر.

وأكد حفتر، أنه “بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقديراً واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيه وقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها وإن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية يكون الرد فوريًا وقاسيًا جدًا”.

وقال، “كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • Erdogan’s first supporter
    Terrorism in Libya and Syria
    نظرا عدم فاعلية اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي هي لم تري النور آصلا أنكت جراح الوطن تدخلات تركيا التي صعبة مهمه الجيش الليبي في بسط سيطرته علي ساير تراب الوطن فعملاء تركيا من الاخوان والمقاتله قد لعبوها بلؤم وشؤم عندما طلبوا من تركيا مساعدتهم في التصدي للجيش فقالت لهم تركيا ومن سيضمن لي سكوت الغرب فتشاورت تركيا مع الغرب في التدخل في ليبيا فقال لها الغرب اذا أنت قادره علي اجبار الجيش الليبي علي رمي السلاح والدخول في الحوار انهاءا للازمه الليبيه فامضي فيما انت عازمه عليه فتعهدت تركيا بتعديل ميزان القوه بين الجيش الليبي وبين ما تسمونهم زورا بقوات حكومة الوفاق فتركيا كانت في الموعد وخاصه بعد تأكد اردوغان من عدم معارضة امريكا لما سيقوم به في ليببا وعندما أنس اردوغان موافقه ترامب أثر اتصال هاتفي دار بينه وبين ترامب تدخلت تركيا بشكل سافر وعلي عينك يا تاجر واوجدت توازن رعب حقيقي في طرابلس بنصبها مضادات ارضيه فحيّدت بذلك سلاح الجو الليبي عن الخدمه فوق سماء طرابلس واصبحت السيطره الكامله أجواء اامعركه في خبر كان وكان ياما كان في سابق العهد والزمان وتوالت القرارات المترنحه من قبل جيشنا المغوار فما هكذا تورد الابل فقرار يبطل مفعول قرار فسمعنا عن ساعه صفر وتبعتها ساعه صفر فساعة الصفر لم تآتي بظفر وتاره هدنه تتبعها هدنه واصحبنا تايهين في بلدنا وعلي الله نجدوا من يرشدنا وعن الاخطاء يبعدنا

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  • لا هدنة مع الخونة والارهاب نحن في طرابلس لا زلنا نعيش في اجواء ارهاب 9 سنوات سوداء خطف سجون تعذيب ترهيب من كفار النجمة والهلال كلاب الاتراك

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  • سيادة المشير انت تعمل هدنة ولكن احذروا
    مع خونه لا أخلاق لهم الا الخيانه
    واحذروا من طائرات الغدر المسيرة
    الي يضربون بها المدنيين وارزاقهم
    قاتلهم الله أني يؤفكون
    ودوا لوتغفلون عن اسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة
    هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اني يؤفكون
    صدق الله العظيم

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