حفتر يؤكد إصرار الجيش على استكمال تحرير البلاد وقبول الدعوة الدولية للهدنة الإنسانية

أخبار ليبيا24

جدد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إصرار الجيش الوطني على استكمال تحرير البلاد وتخليصها من الجماعات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة.

ووجه حفتر، في بيان، التهنئة لأفراد الجيش الوطني والقوات المساندة المرابطين في ساحات القتال ضد الإرهاب بمناسبة شهر رمضان المبارك، مكبرًا فيهم الروح الوطنية العالية وإرادتهم الصلبة وعزيمتهم الواثقة وإصرارهم على مواصلة الكفاح حتى النصر.

وأكد حفتر، أنه “بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقديراً واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيه وقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها وإن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية يكون الرد فوريًا وقاسيًا جدًا”.

وقال، “كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين”.

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