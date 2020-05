العامة للكهرباء: انفصال خط وادي الرمل داخل محطة القره بوللي نتيجة الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، انفصال خط وادي الرمل داخل

محطة القره بوللي نتيجة للاشتباكات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن خط وادي

الرمل” المشروع” جهد 30 ك.ف انفصل داخل محطة القره بوللي 220 ك.ف نتيجة

الاشتباكات الدائرة بالمنطقة الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المناطق.

