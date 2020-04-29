الحاسي: “الوضع الوبائي غير مطمئن”

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية والمتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن الوضع الوبائي في مناطق الحكومة الليبية لا يمكن اعتباره جيدا بما أن الحظر لا يُطبّق بشكل صحيح.

وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي، أن فتح المحلات والمقاهي والمراكز الرياضية والاكتصاض خلال فترات الحظر يجعل الوضع الوبائي غير مطمئن، مبينا أنه إذا ظهرت بؤر وبائية جديدة لا يمكن التقصي عنها ويصعب تتبعها وحصرها لأنها لن تعتبر حالة صفرية”.

وأكد أهمية أن يتحمل المواطنون خلال هذه الفترة والالتزام بتطبيق كل القرارات التي سبق أن اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأشار إلى أن فرق التقصي ستباشر رسميا أخذ عينات عشوائية داخل المناطق ليتم تقييم الوضع الوبائي الحقيقي في ليييا حول مدى انتشار الفيروس أو المناعة وغيرها، داعيا المواطنين إلى مساعدة الفرق ليتم التقييم بشكل صحيح والتعرف على الوضع الوبائي الحقيقي.

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