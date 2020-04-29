سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتي السبعة وأبو سليم

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتيالسبعة وأبو سليم.

ومساء الاربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن عن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن وقف العمليات جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الأربعاء أكدوا وقوع اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي، وسط انباء عن تقدم قوات الجيش الوطني و اللواء التاسع بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان، الأربعاء، باستهداف منطقة السبعة في العاصمة طرابلس بالمدفعية الثقيلة.

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