شفاء أول لاعب ليبي من فيروس كورونا

كشف الحارس السابق لنادي الخمس الليبي، أحمد بريش شفاءه رسمياً من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، التي تعرض لها أثناء تواجده في بلجيكا، ليصبح أول لاعب ليبي تنتقل إليه عدوى “كوفيد-19″، ويشفى من الوباء العالمي.

وقال بريش، في تصريحات صحفية، أنه تعافى تماماً من فيروس كورونا، وخرج رسمياً من الحجر الصحي الذي استمر لمدة 23 يوماً، مشيراً إلى أنه بدأ فعلياً في صوم شهر رمضان مع كافة المسلمين، مقدماً بالوقت نفسه الشكر لكل من سانده بالدعاء، ووقف إلى جانبه في محنته، متمنياً الخير للشعب الليبي في مواجهة الجائحة.

ويعتبر الليبي أحمد بريش أحد أبرز اللاعبين في صفوف نادي الخمس في مركز حراسة المرمى، بعد أن ساهم بشكل مباشر في صعود فريقه قبل موسمين إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن إصابة اللاعب الليبي شهدت دعماً كبيراً من الوسط الرياضي في ليبيا، حيث وجه أغلب اللاعبين ونجوم الكرة رسائل دعم وسط ثقة كبيرة بقدرته على تخطي المحنة، خصوصاً بعد تحسن حالته الصحية وتجاوزه لمراحل الحجر بعد 14 يوماً من العزل الصحي.

وأصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، بيانه رقم 52، معلناً فيه، سلبية نتائج 55 عينة اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ذكر “المركز” في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020م عدد (55) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد في ليبيا حتى اليوم.