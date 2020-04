الشح: لا معنى لإعلان حفتر الهدنة دون الانسحاب من جنوب طرابلس

قال العضو السابق في ما يسمى بمجلس الدولة أشرف الشح، أمس الأربعاء إنه لا

معنى للهدنة التي أعلنها حفتر دون الانسحاب من جنوب طرابلس.

وأضاف الشح في تغريدة له عبر موقع التواصل “تويتر” أن حفتر يتبع

أسلوب المراوغة بهدف تخفيف الضغط على قواته،

في إشارة إلى الجيش داعيا رئيس المجلس الرئاسي لحكوم الوفاق غير المعتمدة

فائز السراج لعدم الاستجابة لما وصفه بهذه

المناورة.

