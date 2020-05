اعتبر عضو ما يسمى

بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن صمت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج على ما وصفه بانقلاب حفتر يدل على عدم كفاءة أو تواطؤ.

وقال الشاطر في

تغريدة له عبر موقع “تويتر” موجها كلامه للسراج: “عندما تكون

رئيسا لحكومة تتعرض لانقلاب و لا تحرك ساكنا حيالها فانك إما غير كفؤ لتولي المسؤولية

أو انك داعم بصمتك لهم”.

وأضاف أنه “لا يوجد مسؤول في الدنيا بهذا الخجل والتواري يرى الاعتداء

ولا يعلن موقفا صريحا”.

The post الشاطر لـلسراج: صمتك على انقلاب حفتر يدل على عدم كفاءة أو تواطؤ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24