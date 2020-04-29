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الشاطر لـلسراج: صمتك على انقلاب حفتر يدل على عدم كفاءة أو تواطؤ

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر عضو ما يسمى
بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن صمت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير
المعتمدة فائز السراج على ما وصفه بانقلاب حفتر يدل على عدم كفاءة أو تواطؤ.

وقال الشاطر في
تغريدة له عبر موقع “تويتر” موجها كلامه للسراج: “عندما تكون
رئيسا لحكومة تتعرض لانقلاب و لا تحرك ساكنا حيالها فانك إما غير كفؤ لتولي المسؤولية
أو انك داعم بصمتك لهم”.

وأضاف أنه “لا يوجد مسؤول في الدنيا بهذا الخجل والتواري يرى الاعتداء
ولا يعلن موقفا صريحا”.

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  • ياحمار السراج دمية فى يد السلطان العثمانى الذى يستجدى العالم لانقاذه من الهزيمة بعد فشل خطته فى ترهونة واخذ صابونة واصبح مسخرة فى انقرة بعد اعداد شهود خطة من سبع محاور طلع جرذ امام السبع حفتر شكل سيدك المعتوه اصبح زبالة وترامب يفكر فى تغييره فهو احمق اكثر مما كان يظن

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  • حلمك علي الرجل ليس له حنكه سياسيه وتعيينه من قبل المستعمر القديم كانوا بصدد البحث عن عميل فآتوا به من مقهي لتدخين الشيشه فقد وظفوه الغرب لمهمه هو ليس أهلا لها وهم اي الغرب لا يهمهم ان كان أهلا لها او لا المهم هم كانوا يبحثون عن عميل يتحرك وفق آوامرهم له فما تطلبه منه أنت يجب يصدر اليه من الغرب وأختيار الغرب له رئيس مجلس العملاء ذكرني بلصوص فكروا في الأحتيال علي صاحب متجر ذهب لسرقتة بطريقه ذكريه فقد بشخص افريقي لا يجيد العربيه وقالوا هل تبحث عن عمل فقال فأخذوه ولبسوهم بدله راقيه وآتسوا به للمحل المستهدف وقالوا لصاحب المحل هذا دبلوماسي وزوجته تريد تشتري ذهب فاعطينا هذا العقد وذاك العقد انخلوه هو هنا ونمشوا انوروه للزوجته بالهوتيل فاذا وافقت سوف نآتوك بالمبلغ ولما غابوا وقت طويل اكتشف صاحب المحل ان الرجل الافريقي الذي تركوه عنده الليبيين لا هو سفير ولا شئ انما هو شخص أختير لاداء دور كمبارس وهكذا وزيرك السراج

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  • الشاطط متصور ان صرصور حقير مثل السراج يدوس عليه الجميع يستطيع ان يقف فى وجه اسد غدنفر قسورة مثل المشير خليفة عمر المختار حفتر اذا كان سيد سيدك المعتوه اردوغان يستنجد بالمجتمع الدولى لانقاذه من حفتر بعد فشل خطته فى ترهونة والوطية والوشكة وضحك عليه وفتح له ممر فى غرب ليبيا ليكون ممرا للهرب للمرتزقة الى ايطاليا او تونس

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