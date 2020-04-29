مؤسسة النفط: خسائر وقف التصدير بلغت 4.3 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، إن خسائر وقف الإنتاج والصادرات بلغت 4.3 مليارات دولار منذ 17 يناير الماضي، مطالبة المحتجين في الموانئ والحقول النفطية بضرورة إعادة ضخ النفط لاستئناف العمل فيها دعما للاقتصاد الوطني.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن متوسط قيمة الخسائر اليومية بلغ أكثر من 15 مليون دولار، والفاقد اليومي من الإنتاج بلغ أكثر من 1.1مليون دولار.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تدفق المحروقات للمنطقة الشرقية عبر ميناءي بنغازي وطبرق، مؤكدة وصول ناقلتين للمحروقات قبل ساعات لميناء بنغازي محملتين بغاز الطهي والوقود.

وتطرقت مؤسسة النفط إلى آلية توزيع الوقود، وقالت إن المنطقة الغربية بما فيها المدن الجبلية يتم تزويدها من ميناء الزاوية فيما تتغذى محطات البنزين في طرابلس مباشرة من ميناء المدينة، موضحة صعوبة إمداد المنطقة الجنوبية بالوقود بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة.

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