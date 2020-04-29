حسن الصغير: إعلان الهدنة بصورة مفاجئة ومن طرف واحد دليل على استقلالية قرار القيادة العامة

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية إن إعلان الهدنة وبصورة مفاجئة ومن طرف واحد ليست سوى رسالة صريحة وسريعة وناجعة مفادها المقدرة والاستقلالية والجدية.

أضاف حسن الصغير في تدوينة له، أن إعلان الهدنة لم يتضمن الإشارة لأي طرف ليبي لاقرار الهدنة بما في ذلك البرلمان.

وتابع قائلا: “اليوم إتضح جزء كبير ومهم وجوهري لأسباب فشل البرلمان والأهم والأوضح بأن لا علاقة للجيش بهذا الفشل”.

وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أمس الأربعاء، وفقا للأعمال العسكرية.