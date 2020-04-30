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الساعدي: السلفيون المداخلة ضالون وفيهم خصال الخوارج الذين سفكوا الدماء 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، إنه لا بد أن يكون الإنسان صاحب حق، مضيفاً بأن من وصفهم بـ”السلفيين المداخلة” منحرفين وظالمين حسب زعمه.

وواصل «الساعدي» زعمه عبر قناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني: ”لا أقول أنهم خوارج لكن فيهم شبه وفيهم من خصال الخوارج ومعتدون وظلمة سفكوا الدماء بغير حق وشاركوا في سفك دماء الليبيين المسلمين هذا كله حق لكن أعتقد بما أفهم لا يسمى الإنسان خارجياً إلا إن توفرت به خمس صفات”.

وتابع: ”من هذه الصفات أن يكفر الناس بكبائر الذنوب وهذا غير موجود لا في المداخلة ولا غيرهم حسب ما نعلم ولا يحملنا أنهم أعداء أو ظلمة و أذونا في أنفسنا وأعراضنا أن نقول خوارج إلا إن كان هناك دليل وبرهان”.

واختتم قائلاً: ”العلماء كثيراً ما يحذرون من إزالة وصف الفرق الضالة التي كنت قديماً في التاريخ الإسلامي المجازفة والتسرع في إنزال صفات الفرق على أناس معاصرين أو بعد زمن النبوة، أما من يكون فيهم خصال الخوارج وسفكوا الدماء بغير حق وافتوا بقتل الليبيين أمر واضح، الآن يجب دفعهم عن العاصمة ومن معهم لا سيما من شارك في يده وبقوله وحرض على قتل الأبرياء له نصيب وحكمه في المعاملة واضح لكن هل نصفه أنه خارجي؟”.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وانت هو الشريف يافاسد يامعدوم الضمير والإنسانية ،الا تخجل من انبطاحك للترك ، انت الذي لادين لك وليسوا السلفيين فأنت الخيانة قد ورثتها عن اخوانك اللامسلمين ،عليك اللعنة الي يوم الدين

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  • صفات الخوارج والمنافقين كلها تنطبق عليك انت والغريانى فانتم صهاينة بامتياز لاعلاقة لكم بالمعاملات الاسلامية استحوذ عليكم الشيطان وزين لكم الباطل والمال الحرام الذى تحصلون عليه من قطرائيل لتشويه الاسلام فمن يشاهد طباعكم سيلحد على الفور

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  • آخر من يتحدت عن الدين هذا الآفاق المدعو سامى الساعدي قواد قطر وتركيا وخريج جبال تورا بورا وهو خارجي مجرم يستحل في دماء المسلمين بتفخيخ السيارات ولبس الأحزمة الناسفة لقتل ابناء المسلمين وهو أحد تجار الدين الفاسدين .

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  • والله يا شيخ سامي اللذي اعرف ان السلفيين ابعد الناس عن الفتوى بالجهاد خوفا من الدمار وسفك الدماء لكن إذا قالوا هذا جهاد فاعلم أنه جهاد !! لكن انت عندك كله جهاد ضد القذافي جهاد مع الأفغان جهاد ضد ال سعود جهاد مع الدواعش جهاد ضد حفتر في بنغازي جهاد جي حفتر لطرابلس جهاد في مصر ضد السيسي جهاد ضد حسني مبارك زمان ضد الزين في تونس إلخ

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