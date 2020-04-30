الساعدي: السلفيون المداخلة ضالون وفيهم خصال الخوارج الذين سفكوا الدماء 

زعم المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، إنه لا بد أن يكون الإنسان صاحب حق، مضيفاً بأن من وصفهم بـ”السلفيين المداخلة” منحرفين وظالمين حسب زعمه.

وواصل «الساعدي» زعمه عبر قناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني: ”لا أقول أنهم خوارج لكن فيهم شبه وفيهم من خصال الخوارج ومعتدون وظلمة سفكوا الدماء بغير حق وشاركوا في سفك دماء الليبيين المسلمين هذا كله حق لكن أعتقد بما أفهم لا يسمى الإنسان خارجياً إلا إن توفرت به خمس صفات”.

وتابع: ”من هذه الصفات أن يكفر الناس بكبائر الذنوب وهذا غير موجود لا في المداخلة ولا غيرهم حسب ما نعلم ولا يحملنا أنهم أعداء أو ظلمة و أذونا في أنفسنا وأعراضنا أن نقول خوارج إلا إن كان هناك دليل وبرهان”.

واختتم قائلاً: ”العلماء كثيراً ما يحذرون من إزالة وصف الفرق الضالة التي كنت قديماً في التاريخ الإسلامي المجازفة والتسرع في إنزال صفات الفرق على أناس معاصرين أو بعد زمن النبوة، أما من يكون فيهم خصال الخوارج وسفكوا الدماء بغير حق وافتوا بقتل الليبيين أمر واضح، الآن يجب دفعهم عن العاصمة ومن معهم لا سيما من شارك في يده وبقوله وحرض على قتل الأبرياء له نصيب وحكمه في المعاملة واضح لكن هل نصفه أنه خارجي؟”.