سرت تحتفل بذكرى معركة القرضابية بالأهازيج والقصائد الشعرية

أُحيت بلدية سرت، الأربعاء، بالأهازيج والقصائد شعرية وبحضور لفيف من كبار مسؤولي المدينة، الذكرى الخامسة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة، التي خاضها الليبيون ضد الاستعمار الإيطالي في 29 أبريل العام 1915.

وخلال الاحتفال، جدد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، «العهد والتفويض للقيادة العسكرية، لقيادة البلاد وتحرير بقية المدن الليبية وإعادتها إلى حضن الوطن الغالي»، معتبرًا معركة القرضابية معركة كل الليبيين.

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وتخلل الاحتفال أهازيج وقصائد شعرية ألقاها الشاعر على الصيد الهمالى، عبرت عن الجهاد والملحمة الوطنية، وبعد ذلك أجرى المشاركون في الاحتفالية زيارة لمقبرة الشهداء الخاصة بمعركة القرضابية، وقرأوا فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح الشهداء.

وحضر الاحتفال رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، ومدير مديرية الأمن، ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سرت، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة ببلدية سرت، ورئيس جامعة سرت، والكاتب العام للجامعة، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت، ومدراء قطاعات ومراقبات المالية، والإسكان، وأسر الشهداء والمفقودين بسرت، ومدراء شركات الخدمات بسرت، وشركة اتصالات هاتف ليبيا، ومدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي الوسطى، وغيرهم.

وشكلت معركة القرضابية، التي تعرف بمعركة الوحدة الوطنية حيث شاركت فيها جميع القبائل الليبية، بداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915، لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.

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